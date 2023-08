Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Unfallzeugen

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr wurde in der Straße "Zur Steige" ein geparkter schwarzer VW Touareg mit KIB-Kennzeichen wahrscheinlich durch ein vorbeifahrendes oder rangierendes Fahrzeug auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Nach dem festgestellten Schadensbild könnte es sich bei dem Verursacher um ein Fahrzeug mit Anhänger gehandelt haben. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund viertausend Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

