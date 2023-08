Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht!

Bruchmühlbach-Miesau/Schönenberg-Kübelberg/Brücken (ots)

Am Mittwoch, 02.08.2023, befuhr ein alkoholisierter Kraftfahrzeugführer mit einem weißen Porsche die Autobahn BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken. In Höhe der Anschlussstelle Bruchmühlbach-Miesau fuhr dieser von der BAB 6 ab, setzte die Fahrt durch Bruchmühlbach-Miesau, Schönenberg-Kübelberg und Brücken fort. Während der Fahrt kam der Fahrzeugführer mehrfach von seiner Fahrspur ab. Durch Zeugen wurde im Bereich St. Wendeler Straße in Bruchmühlbach-Miesau die Gefährdung eines anderen Verkehrsteilnehmers im Gegenverkehr beschrieben. Dieser bislang unbekannte Zeuge, welcher mit seinem PKW dem entgegenkommenden Porsche auf den rechten Gehweg ausweichen musste, wird gesucht. Es habe sich vermutlich um einen schwarzen Opel C-Corsa mit KL-Kennung gehandelt.

Gibt es zu dieser Tat weitere Zeugen? Wurde jemand durch den o.a. Vorgang behindert oder gefährdet? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 - 822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten. |pikus

