POL-RTK: Mann schlägt zu und droht mit Messer - Festnahme! +++ Diebe suchen Baustelle auf Schulgelände auf

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann schlägt zu und droht mit Messer - Festnahme! Bad Schwalbach, Am Kurpark, Mittwoch, 13.09.2023, 21:50 Uhr

(fh)Am Mittwochabend hat ein Mann in Bad Schwalbach zwei Männer mit einem Messer bedroht, einen von ihnen geschlagen und anschließend Widerstand geleistet. Gegen 21:50 Uhr wurde die Polizei per Notruf zu einer Körperverletzung samt Bedrohung im Bereich "Am Kurpark" gerufen. Daraufhin wurden umgehend Polizeistreifen zur genannten Örtlichkeit entsandt, wo sie einen 19-jährigen Bad Schwalbacher und zwei Begleiter antreffen konnten. Diese gaben an, dass ihnen soeben ein Mann begegnet sei, der dem 19-Jährigen nach einem Streit ins Gesicht geschlagen habe. Anschließend sei der Mann davongelaufen, um nach kurzer Zeit mit einem Messer in der Hand zurückzukehren und den zuvor Geschlagenen mit diesem zu bedrohen. Noch vor dem Eintreffen der Streifen war der Unbekannte bereits geflüchtet. Den eingesetzten Beamten gelang es nach kurzer Ermittlung den beschriebenen Mann zu identifizieren und zu lokalisieren. Er hielt sich zu diesem Zeitpunkt bei einem Bekannten in Bad Schwalbach auf, wo ihn die Beamten festnahmen und zur Dienststelle brachten. Der augenscheinlich unter Drogen stehende Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund seines auffälligen Verhaltens in eine Fachklinik gebracht. Da sich der Mann im Laufe der Maßnahmen zunehmend aggressiver zeigte, die eingesetzten Beamten beleidigte und bedrohte und während der Maßnahmen Widerstand leistete, muss er sich nun in weiteren Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Diebe suchen Baustelle auf Schulgelände auf, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Mittwoch, 13.09.2023, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 14.09.2023, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Diebe eine Baustelle in Niedernhausen ins Visier genommen. Im Schutze der Dunkelheit suchten der oder die Täter ein in Teilen im Rohbau befindliches Schulgebäude im Lenzhahner Weg auf und entwendeten aus diesem diverse Arbeitsgeräte. Mit ihrem Diebesgut im Wert von mehrere Tausend Euro gelang den Unbekannten anschließend die Flucht.

Zeugenhinweise in der Sache werden von der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

