POL-RTK: Fahrzeug aufgebrochen +++ Unbekannte brechen in Verkaufsbude ein +++ Einbruch in Turnhalle +++ Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt +++ Geschwindigkeitsmessungen der Polizei mit freudigem Ergebnis

1. Einbruch in Turnhalle,

Taunusstein-Bleidenstadt, Bernsbacher Straße, Festgestellt: Montag, 11.09.2023, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag sind Einbrecher in die Sporthalle eines Taunussteiner Gymnasiums eingebrochen. Zu einem bislang nicht näher bekannten Zeitpunkt verschafften sich die Täter Zutritt zu der Sporthalle in der Bernsbacher Straße, betraten eine Umkleidekabine und brachen dort mehrere Spinde auf. Im Anschluss an die Tat nahmen die Unbekannten die Beine in die Hand und flüchteten unbemerkt. Ob Gegenstände aus den Spinden gestohlen wurden, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden.

Zeuginnen und Zeugen der Tat, oder Personen die ungewöhnliche Beobachtungen rund um die Halle gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

2. Fahrzeug aufgebrochen, Eltville, Am Hanach, festgestellt: Sonntag, 10.09.2023, 19:40 Uhr

(fh)Über das vergangene Wochenende brachen Unbekannte einen in Eltville abgestellten Pkw auf. Am Sonntagabend stellte die Besitzerin eines Hyundai i30 fest, dass sich Autoaufbrecher an ihrem in der Straße "Am Hanach" geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht hatten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter versucht hatten, den Kofferraum des Fahrzeugs mit einem entsprechenden Gegenstand aufzuhebeln. Ob ihnen dieses Unterfangen gelang ist derzeit noch unklar. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs fehlten zumindest keine Gegenstände. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf knapp 300 Euro.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Unbekannte brechen in Verkaufsbude ein, Eltville am Rhein, Wachholderhof, Samstag, 09.09.2023, 17:30 Uhr bis Sonntag, 10.09.2023, 11:50 Uhr

(fh)Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag wurden Einbrecher auf einem Bauernhof in Eltville fündig. So hatten die Unbekannten im besagten Zeitraum das Gelände des Wachholderhofs aufgesucht und eine dortige Verkaufsbude aufgebrochen. Aus dem Verkaufsstand wurde eine Kaffeemaschine im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet, mit der den Tätern unbemerkt die Flucht gelang.

Zeuginnen und Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

4. Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt, Niedernhausen, Oberjosbacher Straße / L 3026, Montag, 11.09.2023, 08:00 Uhr

(fh)Bei einem Verkehrsunfall in Niedernhausen wurde am Montagmorgen ein Zweiradfahrer schwer verletzt. Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 58 Jahre alte Niedernhausenerin mit ihrem VW T-ROC die Oberjosbacher Straße in Richtung der L 3026. An der Kreuzung der beiden Straßen bog die Frau nach links in Richtung der Autobahn 3 ab, übersah dabei jedoch den vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Motorradfahrer, der die Landesstraße in Richtung Ortsmitte befuhr. Es folgte ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Fahrer einer Yamaha schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt wurde. Er musste mit einem Krankenwagen in ein Wiesbadener Hospital gebracht werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen summiert sich auf knapp 5.000 Euro.

5. Geschwindigkeitsmessungen der Polizei mit freudigem Ergebnis, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Freitag, 08.09.2023, 07:45 Uhr bis 09:00 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen führte die Polizei im Rahmen der Aktionstage "Blitz für Kids" Geschwindigkeitsmessungen in Niedernhausen durch. Die gemeinsame Aktion von Schule und Polizei Hessen "Blitz für Kids" ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Verkehrsprävention in ganz Hessen. Aus diesem Grund hatten sich Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Idstein im Lenzhahner Weg, unweit einer Grundschule, postiert und mit einem Lasermessgerät ausgestattet 38 Fahrzeuge gemessen. Das Ergebnis war hierbei durchweg positiv. Keines der gemessenen Fahrzeuge überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Sodass die Kontrollkräfte erfreulicherweise in keinem Fall Verstöße ahnden mussten. Die Polizeidirektion Rheingau-Taunus wird auch weiterhin den Straßenverkehr, insbesondere rund um Schulen, im Blick behalten und Kontrollen durchführen.

