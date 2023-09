PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mit Schockanruf an Geld gelangt - Polizei sucht Zeugen +++ Versuchter Einbruch in Bürgerzentrum

Bad Schwalbach (ots)

1. Mit Schockanruf an Geld gelangt - Polizei sucht Zeugen, Niedernhausen-Engenhahn, Neuhofer Straße, Mittwoch, 06.09.2023, 15:45 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag wurden Bewohner des Niedernhausener Vororts Engenhahn von dreisten Betrügern um ihr Erspartes gebracht. Gegen 13:30 Uhr klingelte das Telefon der Senioren, am Hörer meldete sich mit weinerlicher Stimme eine Frau mit den Worten "Opa, ich habe einen Unfall gebaut und einen Mann erwischt". Anschließend wurde der Hörer weitergegeben und es stellte sich eine angebliche Rechtsanwältin vor. Diese sponn die die perfide Lügengeschichte weiter. "Ihre Enkelin hat einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Wenn Sie sie vor einer Gefängnisstrafe bewahren wollen, müssen sie eine Kaution hinterlegen." Die emotional aufgewühlten und zugleich geschockten Engenhahner sammelten anschließend Geld zusammen und übergaben dieses gegen 15:45 Uhr vor ihrem Wohnhaus an einen männlichen Abholer. Dieser lief anschließend in Richtung Taunusstein-Neuhof davon. Erst im Nachgang durschauten die Geschädigten die Masche und wandten sich an die Polizei. Bei dem Abholer soll es sich um einen 170 cm großen und etwa 25 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser habe deutsch mit leichtem Akzent gesprochen. Er habe eine gebräunte Hautfarbe, kurze dunkle Haare und ein rundes Gesicht gehabt. Bei der Abholung soll er ein dunkelblaues T-Shirt und eine Jeans getragen haben. Auffällig ist, dass der unbekannte Abholer vor der Kontaktaufnahme zum Geschädigten mehrmals die Neuhofer Straße entlanglief, offenbar um das richtige Haus zu finden.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Zeuginnen und Zeugen, denen der verdächtige Mann oder die Übergabe in der Neuhofer Straße aufgefallen ist, sich unter der (0611) 345-0 zu melden.

Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass weder sie noch andere Behörden als sogenannte "Amtspersonen" Bargeld oder andere Wertgegenstände bei Ihnen abholen. Bitte übergeben Sie niemals Bargeld an Unbekannte und sprechen Sie in solchen Fällen grundsätzlich mit den angeblich betroffenen Bekannten oder anderen Familienangehörigen. Die Kontaktaufnahme stellt sich dann schnell als perfide Masche von Betrügern heraus, die nichts anderes im Sinn haben, als Ihnen zu schaden.

2. Versuchter Einbruch in Bürgerzentrum, Oestrich-Winkel, Paul-Gerhardt-Weg, Festgestellt: Mittwoch, 06.09.2023, 08:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Einbrecher versucht in die Stadtverwaltung in Oestrich-Winkel einzubrechen. Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter des Bürgerzentrums im Paul-Gehardt-Weg frische Beschädigungen an einem der Fenster fest. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte in einem unbeobachteten Moment den Gebäudekomplex aufsuchten, um mit einem Hebelwerkzeug das Fenster aufzubrechen. Offenbar scheiterten die Einbrecher in ihrem Vorhaben und traten daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht an. Am Fenster entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell