PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Autos aufgebrochen +++ Gymnasium mit Farbe besprüht +++ Motorroller entwendet +++ Verletzte bei Wohnungsbrand +++ Fahrzeug vor Sportplatz angefahren - Zeugen gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Autoknacker gelangen nicht an Diebesgut, Idstein, Am Wermutsgraben, Samstag, 02.09.2023 bis Montag, 04.09.2023

(eh) In der Zeitspanne von Samstag bis Montag zerstörten Unbekannte zwei Scheiben eines ordnungsgemäß geparkten Kleinwagens in der Straße "Am Wermutsgraben". Die Täter versuchten zuerst eine Scheibe der Beifahrerseite einzuschlagen. Als dies nicht gelang, schlugen sie eine der Fahrerseite mittels unbekanntem Gegenstand ein. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Diebesgut gibt es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 600EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394 - 0 entgegen.

2. Diebstahl aus Auto, Geisenheim, Behlstraße, Donnerstag, 31.08.2023, 17.00 Uhr bis Freitag, 01.09.2023, 09.00 Uhr

(eh) Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag der vergangenen Woche entwendeten Unbekannte diverse Gegenstände aus einem in der Behlstraße in Geisenheim geparkten Pkw. Hierzu drangen sie auf bislang nicht bekannte Art und Weise in das Fahrzeug ein und entwendeten aus dem Handschuhfach den Fahrzeugschein sowie Bargeld und ein Taschenmesser. Anschließend entkamen sie unerkannt. Der Wert des erlangten Guts beträgt circa 50EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 entgegen.

3. Gymnasium mit Farbe besprüht, Eltville am Rhein, Wiesweg, Freitag, 01.09.2023, 14:30 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 07:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben sich unbekannte Graffitisprayer an einem Schulgebäude in Eltville ausgelassen. Am Montagmorgen stellten Mitarbeiter des Gymnasiums im Wiesweg fest, dass Farbsprayer in den vergangenen Tagen mehrere Graffitis auf die Hausfassade gesprüht und dadurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht hatten. Bislang fehlt von den Unbekannten jede Spur.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eltville erbittet Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06123) 9090-0.

4. Motorroller entwendet, Geisenheim, Peter-Spring-Straße, Festgestellt: Sonntag, 03.09.2023, 13:00 Uhr

(fh)In den zurückliegenden Tagen haben Rollerdiebe in Geisenheim zugeschlagen. Am Sonntagmittag stellte der Besitzer eines grauen Motorrollers der Marke Peugeot fest, dass dieser nicht mehr in an seinem Abstellort in der Peter-Spring-Straße aufzufinden war. Zuletzt war der Roller im Wert von knapp 1.200 Euro mit dem Kennzeichen "AHZ 210" versehen. Derzeit ermittelt die Polizei in Rüdesheim wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

5. Verletzte bei Wohnungsbrand, Heidenrod-Kemel, Bäderstraße, Montag, 04.09.2023, 20:00 Uhr

(fh)Am Montagabend wurden bei einem Wohnungsbrand in Heidenrod-Kemel drei Personen verletzt. Gegen 20:00 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Bäderstraße nach Kemel gerufen, da dort die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses brannte. Vor Ort hatten sich die drei Bewohner der betroffenen Wohnung bereits eigenständig vor das Haus begeben können. Alle drei wurden im weiteren Verlauf zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Von der Feuerwehr konnte der Brand in der Wohnung gelöscht und das Objekt gelüftet werden. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mussten in der besagten Nacht ebenfalls bei Bekannten untergebracht werden. Der Sachschaden wird auf knapp 90.000 Euro geschätzt Die Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei hinsichtlich der Brandursache dauern aktuell an.

6. Fahrzeug vor Sportplatz angefahren - Zeugen gesucht, Hohenstein-Holzhausen über Aar, Am Kindergarten, Sonntag, 03.09.2023, 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Sonntags wurde ein Fahrzeug in Holzhausen über Aar angefahren und beschädigt zurückgelassen. Zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr hatte ein Idsteiner seinen schwarzen Tesla Model 3 auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Straße "Am Kindergarten" abgestellt. Als er nach den vier Stunden sein Fahrzeug aufsuchte, musste er einen frischen Unfallschaden an der linken Frontstoßstange feststellen. Offenbar war eine bislang unbekannte Person mit ihrem Pkw beim Rangieren gegen den Tesla gestoßen und unerlaubt davongefahren. Der Sachschaden wird auf knapp 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise in der Sache werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell