POL-PPKO: Wäschediebin unterwegs

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 29.07.2023 gegen 13 Uhr meldete sich ein 33-Jähriger auf der Wache der Polizei Koblenz. Er gab an, dass er seine Kleidung gegen 11 Uhr in einem Waschsalon in der Bahnhofstraße gewaschen habe. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, war seine Wäsche verschwunden.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte neben dem Geschädigten auch eine weitere Zeugin antreffen, der vor einigen Wochen ebenfalls Kleidungsstücke aus ihrer Wäschetrommel aus dem Geschäft entwendet wurden. Sie habe zur Tatzeit eine weibliche Person wahrgenommen mit folgender Personenbeschreibung:

- ca. 40-50 Jahre alt, - schlank, - ca. 1,60m groß, - kurze mitteldunkle Haare.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261 92156-300; pikoblenz1@polizei.rlp.de

