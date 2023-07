Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Pressemitteilung des PP Koblenz vom Wochenende 28.-30.07.2023 für das Stadtgebiet Koblenz

Koblenz (ots)

Verkehrsunsicherer PKW auf der B 327 gestoppt:

Am Freitag, den 28.07.2023, gegen 14:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Koblenz 1 durch einen aufmerksamen Zeugen ein verkehrsunsicherer PKW auf der B 327 in Fahrtrichtung Koblenz gemeldet. Eine Streife konnte den PKW, ein Mercedes mit RP-Kennzeichen im Bereich der Südbrücke feststellen und in KO-Horchheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der PKW in der Tat div. Mängel aufwies. U.a. waren an dem PKW unterschiedliche Kennzeichen angebracht, welche teils entsiegelt waren. Der PKW war nicht zugelassen und versichert. Überdies war die Heckscheibe des PKW komplett zerbrochen und nur Notdürftig mit einer Folie zugeklebt worden. Auf dem Beifahrersitz saß ein Kleinkind, welches nicht angeschnallt oder in sonstiger Weise gesichert war. Die Weiterfahrt wurde an Ort und Stelle untersagt. Der PKW in der Folge kostenpflichtig abgeschleppt. Den 41-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis erwartet nun ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, wo zumindest mit einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen ist.

Einbruch in Schrebergarten - Täterfestnahme:

Am Freitag, den 28.07.2023, gegen 23:30 Uhr, meldete ein Zeuge eine verdächtige männliche Person im Bereich der Schrebergärten in der General-Allen-Straße in Koblenz (Niederberger Höhe). Der Verdächtige trage nach der Beschreibung des Zeugen Handschube und habe eine Mütze in sein Gesicht gezogen. Sofort nach Eingang der Meldung wurden mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Einsatzort entsandt. Den eingesetzten Beamten gelang es zeitnah, einen Verdächtigen auf einem Grundstück zu lokalisieren und festzunehmen. Dieser hatte sich dort hinter einem Toilettenhäuschen versteckt. Am Festnahmeort konnten mehrere Elektrogeräte, Werkzeuge und Gartengeräte aufgefunden werden, welche der Verdächtige gestohlen und dort zur Abholung bereitgelegt hatte. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf ca. 700-800 Euro. Den 45-jährigen Mann aus Koblenz erwartet nun ein Strafverfahren.

Trunkenheitsfahrt auf der B 42:

Am Samstag, den 29.07.2023, gegen 22:30 Uhr, wurde der POLIZEI ein PKW der Marke BMW gemeldet, welcher von Koblenz kommend auf der B 42 in Richtung Lahnstein in Schlangenlinien geführt wurde. Eine Streifenwagenbesatzung der PI Lahnstein konnte den PKW wenig später anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Da der Wert bei einem Alkoholtest über 1,1 Promille lag, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zur vorläufigen Entziehung sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell