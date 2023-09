PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizei behält Schulwege im Auge +++ Betrüger erbeuten fast 2.000 Euro +++ Junge Frau an Haltestelle von Unbekanntem beleidigt +++ Bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Polizei behält Schulwege im Auge,

Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 05.09.2023

(fh)Mit Blick auf das neue Schuljahr sowie die Einschulung der Erstklässlerinnen und Erstklässler überwachte die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis am Dienstag den Verkehr im Bereich mehrerer Schulwege. Unter anderem in den Taunussteiner Ortsteilen Bleidenstadt und Neuhof hatten sich die Polizei postiert, um den sicheren Schulweg der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisen. Erfreulicherweise kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen, sodass die Einsatzkräfte nicht eingreifen mussten und alle Schülerinnen und Schüler sicher an ihr Ziel kamen. Die Polizei wird auch in nächster Zeit die Schulwege im Auge behalten und Kontrollen durchführen und wünscht allen Schülerinnen und Schülern, insbesondere den neuen Erstklässlerinnen und Erstklässlern einen guten Schulstart.

2. Betrüger erbeuten fast 2.000 Euro,

Idstein, Dienstag, 05.09.2023

(fh)Am Dienstag ist eine Frau aus Idstein von Betrügern aufs Glatteis geführt und um knapp 2.000 Euro betrogen worden. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst "WhatsApp" versuchen die Täter seit mehreren Monaten an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten auf ihrem Smartphone zunächst eine Nachricht von einer unbekannten Rufnummer. In dieser geben sich sie sich als ein Familienmitglied aus, welches angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des "verlorenen Mobiltelefons" Onlinebanking nicht möglich sei und sie somit eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. Hierdurch gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen Geld zu überweisen. So auch im jüngsten Fall, der sich in Idstein ereignete. Hier wurde die Kontaktierte dazu verleitet, in hilfsbereiter Absicht einen Betrag von knapp 2.000 Euro zu überweisen, um ihrer angeblichen Tochter bei der Begleichung einer Rechnung auszuhelfen. Dass es sich um einen Betrug handelte, stellte sich erst später heraus.

Die Polizei rät dazu, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt zu der Person, um die es sich angeblich handelt, aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

3. Junge Frau an Haltestelle von Unbekanntem beleidigt, Niedernhausen, Nesselweg, Dienstag, 05.09.2023, 21:20 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde eine 17-Jährige an einer Bushaltestelle in Niederhausen von einem Mann mehrfach und auf sexueller Grundlage beleidigt. Gegen 21:20 Uhr stiegen die Niedernhausenerin sowie der Unbekannte aus dem Linienbus 22 an der Bushaltestelle im Nesselweg aus. Der augenscheinlich betrunkene Mann soll die 17-Jährige nach dem Verlassen des Busses unvermittelt und mehrfach beleidigt haben. Danach sei er in Richtung "Am Schäfersberg" davongelaufen. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann soll etwa 46 Jahre alt, schlank und etwa 175 cm groß gewesen sein. Er habe sehr kurze Haare sowie helle Augen gehabt und trug eine blaue Jeans, weiße Turnschuh und ein hellblaues Poloshirt.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zu dem Mann unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Bei Auffahrunfall schwer verletzt,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Dienstag, 05.09.2023, 08:30 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall auf der A 3 schwer verletzt. Die 20-Jährige befuhr mit einem VW die A 3 in Richtung Frankfurt auf dem linken der drei Fahrstreifen im stockenden Verkehr. Als ein vorausfahrender 33-Jähriger seinen Audi auf der Theißtalbrücke verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste, bemerkte die 20-Jährige dies offensichtlich zu spät und prallte gegen das Heck des Vorausfahrenden. Bei der Kollision wurde die Frau schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie nach Behandlung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 11.000 EUR.

