PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Hohe Sachschäden durch mehrere Verkehrsunfälle+++ Mehrere Unfälle mit verletzten Motorradfahrern+++ Unfälle unter Alkoholeinfluss+++ Festnahme nach gescheitertem Einbruchversuch+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Hohe Sachschäden durch mehrere Verkehrsunfälle +++ 1. Samstag 09.09.2023, L3033/65321 Heidenrod Am Samstag kam der 61-Jähriger Fahrer eines BMW zwischen Geroldstein und Niedergladbach auf der L3033 auf Grund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Es entstand hoher Sachschaden in Höhe von ca. 40.000EUR am PKW. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. 2. Samstag 09.09.2023, Gutenbergstraße, 65343 Eltville In Eltville missachtete am Samstagvormittag ein 83- Jähriger die Vorfahrt einer anderen Verkehrsteilnehmerin im Kreisverkehr Gutenbergstraße und stieß mit dieser zusammen. Es kam zu keinen Verletzungen der Beteiligten, jedoch entstand auch hier erheblicher Sachschaden in Höhe von 11.000,00EUR. +++Mehrere Unfälle mit verletzten Motorradfahrern Hünstetten/ B54 / Rüdesheim +++ 1. Samstag 09.09.2023, L3031/65510 Hünstetten-Beuerbach Am Samstag geriet eine 31-Jährige Motorradfahrerin im Bereich Hünstetten-Beuerbach/L3031 aus ihrer Ausfahrgruppe heraus in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Bus. Sie kam leicht verletzt in ein Limburger Krankenhaus. 2. Samstag 09.09.2023, B54/Hohenstein Ebenfalls am Samstag geriet ein 25-Jähriger Motorradfahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seiner Maschine im Bereich Burg Hohenstein/B54 in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem 61-Jährigen Motorrad Fahrer zusammen. Der 25-Jährige verletze sich hierbei schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus. 3. Sonntag 10.09.2023, Nothgottestraße, 65385 Rüdesheim In den frühen Morgenstunden des 10.09.2023 verunfallte ein 27-Jähriger aus Rüdesheim mit seinem Motorrad im Bereich der Nothgottesstraße in Rüdesheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer einer BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwerstverletzt und kam mittels Rettungshubschrauber in ein Wiesbadener Klinikum. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet.

+++Unfälle unter Alkoholeinfluss L3032 Hünstetten/K667 Taunusstein+++ 1. Sonntag, 10.09.2023, L3032/65329 Hohenstein In der Nacht vom 09./10.09.2023 verunfallten im Bereich der Landesstraße 3032 bei Hünstetten vier Heranwachsende auf ihren Motorrädern nach einem Fahrfehler. Zwei der Beteiligten, ein 16 und ein 18-Jähriger verletzten sich dabei leicht und kamen in umliegende Krankenhäuser. Sie standen zum Unfallzeitpunkt unter erheblichen Alkohol-/ und Betäubungsmitteleinfluss, daher erfolgte die Blutentnahme und bei einem der Beteiligten die Sicherstellung des Führerscheins. 2. Sonntag, 10.09.2023, K667/65232 Taunusstein Ebenfalls sichergestellt haben Beamte der Polizeistation Bad Schwalbach den Führerschein eines 34-Jährigen Taunussteiners in der gleichen Nacht. Dieser war mit seinem PKW VW gegen 01:00 Uhr auf der Kreisstraße 669 in Taunusstein unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der stark alkoholisierte Fahrer kam, ebenfalls wie seine Beifahrerin, leicht verletzt in eine Klinik in Wiesbaden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde durch die Beamten eingeleitet. +++Festnahme nach gescheitertem Einbruchversuch in Rüdesheim+++ Sonntag, 10.09.2023, Oberstraße, 65385 Rüdesheim In der Nacht von Samstag auf Sonntag bekam der Inhaber einer Gaststätte in Rüdesheim per Videoüberwachung auf seinem Handy einen aktuellen Einbruch in seiner Gaststätte gemeldet und informierte die Polizei. Die umgehend entsandten Streifen der Polizeistation Rüdesheim konnten noch am Tatort einen 48-Jährigen Mann festnehmen, bei dem Einbruchwerkzeug aufgefunden wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder entlassen. An der betroffenen Gaststätte entstand Sachschaden. Die Ermittlungen hierzu hat die Polizei in Rüdesheim aufgenommen.

