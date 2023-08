Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hülstener Straße/ Einbruch in Lagerraum

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Hülstener Straße in einen Lagerraum eines Sportvereins eingebrochen. Die Tatzeit liegt wischen 20.30 Uhr am Sonntag (27.08.23) und 16.20 Uhr am Montag (28.08.23). Die Täter entwendeten Getränke. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

