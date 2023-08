Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L580/Billerbecker unter Drogeneinfluss bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Unter dem Einfluss von Drogen stand ein 18-jähriger Billerbecker am Montag (28.08.) bei einem Verkehrsunfall auf der L580. Der Jugendliche befuhr mit seinem Auto um kurz vor 13 Uhr die L580 aus Billerbeck kommend in Richtung Rorup. In einer leichten Linkskurver kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Leitplanke. Daraufhin geriet er zunächst zurück auf die Fahrbahn und anschließend erneut in die Leitplanke. Letztlich kam das Auto an einer Einmündung nach rechts auf einen Grünstreifen und vor einem Baum zum Stillstand. Der Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Ein Arzt entnahm dem Billerbecker auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell