POL-COE: Dülmen, Buldern/ Mit Messer bedroht - Polizei mit mehreren Kräften im Einsatz

Coesfeld (ots) - Gleich an zwei unterschiedlichen Ort schlugen oder warfen Unbekannte am vergangenen Wochenende Scheiben ein. An der Kreuzkirche wurden an Bushaltestellen mehrere Glasscheiben eingeschmissen. Weiterhin beschädigt wurde eine Scheibe an der Sporthalle des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums. Die Tatzeit liegt in beiden Fällen zwischen Freitagnachmittag (25.08.) und Montagmorgen. Tatzusammenhänge ...

mehr