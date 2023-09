PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeug zur Nachtzeit aufgebrochen - Handtasche im Visier +++ Rückfahrkamera für Diebe interessant +++ Fahrzeug auf Parkplatz von Hotel angefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeug zur Nachtzeit aufgebrochen - Handtasche im Visier, Taunusstein-Hahn, Kesselbachstraße, Dienstag, 12.09.2023, 00:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag hat ein Dieb in Taunusstein-Hahn ein Fahrzeug aufgebrochen. Gegen 00:45 Uhr vernahmen Zeugen aus der Kesselbachstraße verdächtige Geräusche und entdeckten beim Blick aus dem Fenster eine flüchtende, dunkelgekleidete Person. Daraufhin verständigten sie die Polizei, welche kurz darauf feststellte, dass die flüchtende Gestalt in der besagten Straße die Scheibe eines schwarzen Seat Ibiza aufgebrochen hatte, um an eine darin befindliche Handtasche zu gelangen. Zwar gelang es dem Täter oder der Täterin noch die Tasche zu durchsuchen, nicht aber an Diebesgut zu gelangen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Person nicht mehr angetroffen werden. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf knapp 600 Euro.

Hinweise in der Sache werden von der Polizeistation Bad Schwalbach entgegengenommen.

2. Rückfahrkamera für Diebe interessant, Idstein-Kröftel, Oberemser Straße, Samstag, 09.09.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 11.09.2023, 14:30 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende versuchten Unbekannte die Rückfahrkamera eines im Idsteiner Vorort Kröftel geparkten Pkw zu stehlen. Am Montagmorgen wies die Kamera eines Kia Sportage Spuren auf, die auf einen zuvor gescheiterten Versuch eines Diebstahls deuteten. Offenbar hatte sich ein unbekannter Täter zwischen Samstag und Montag in die Oberemser Straße begeben, sich mit einem Werkzeug an der Rückahrkamera zu schaffen gemacht, diese aber nicht ausbauen können. Bei dem Versuch wurde die Kamera beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Fahrzeug auf Parkplatz von Hotel angefahren, Niedernhausen, Zum Grauen Stein, Freitag, 08.09.2023, 20:30 Uhr bis Samstag, 09.09.2023, 16:00 Uhr

(fh)Am Wochenende kam es vor einem Hotel in Niedernhausen zu einer Verkehrsunfallflucht, von dem Verursacher bzw. der Verursacherin fehlt jede Spur. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag parkte ein grauer Audi A3 in einer Parkbucht des Hotels in der Straße "Zum Grauen Stein". In dieser Zeitspanne stieß eine unbekannte Person mit ihrem Kraftfahrzeug gegen den Audi und beschädigte ihn an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Da sich die Person weder vor Ort zu erkennen gab, noch die Polizei informierte, ermittelt die Polizeistation Idstein wegen Unfallflucht und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

