PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: E-Scooter vor Schule entwendet +++ Unwetter führt zu mehreren Einsätzen im Landkreis +++ Geparktes Fahrzeug vor Arztpraxis angefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. E-Scooter vor Schule entwendet,

Bad Schwalbach, Rebhuhnweg, Dienstag, 12.09.2023, 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Diebe haben im Laufe des Dienstags in Bad Schwalbach zugeschlagen und einen E-Scooter vor einer Schule entwendet. Den Roller der Marke "Zamelux" hatte eine Schülerin vor Schulbeginn im Rebhunweg abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Als sie nach Schulschluss zum Abstellort zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der Roller im Wert von knapp 400 Euro nicht mehr an Ort und Stelle stand. Eine unbekannte Person hatte diesen offenbar samt Schloss gestohlen und war anschließend unbemerkt geflüchtet.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Diebstahl unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Unwetter führt zu mehreren Einsätzen im Landkreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Dienstag, 12.09.2023

(fh)Das Unwetter von Dienstagabend hat die Einsatzkräfte im Rheingau-Taunus-Kreis auf Trab gehalten. In drei Fällen beschäftigten umgestürzte Bäume Polizei und Feuerwehr. Während auf der L 3034 zwischen Assmanshausen und Aulhausen und in der Straße "Im Diehlenhof" in Hünstetten-Görsroth die umgefallenen Bäume die Fahrbahnen blockierten, fiel in der Friedrichstraße in Rüdesheim ein Baum auf zwei geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese. Glücklicherweise befanden sich keine Insassen in den Pkw. In Aarbergen-Rückershausen stand zwischenzeitlich die Bundesstraße 54 unter Wasser. Zeitgleich war in Hünstetten-Limbach von 00:00 Uhr bis 03:30 Uhr die komplette Ortsdurchfahrt mit Schlamm überflutet und musste gesperrt werden. Hier gelang es der Feuerwehr und der Straßenmeisterei die Fahrbahn zu reinigen und wieder befahrbar zu machen. Beim Unwetter wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine Personen verletzt.

3. Geparktes Fahrzeug vor Arztpraxis angefahren, Taunusstein-Bleidenstadt, Herblayer Straße, Dienstag, 12.09.2023, 09:00 Uhr bis 12:20 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag wurde ein Fahrzeug in Taunusstein-Bleidenstadt angefahren und beschädigt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen des Unfalls. Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 12:20 Uhr parkte ein Frankfurter seinen 5er BMW vor einer Arztpraxis in der Herblayer Straße in Bleidenstadt. In dieser Zeitspanne touchierte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den BMW an der rechten Fahrzeugseite und sorgte so für einen Sachschaden von knapp 3.000 Euro. Denkbar ist, dass der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin neben dem BMW einparken wollte. Derzeit fehlt von ihm oder ihr jede Spur.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Unfall unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell