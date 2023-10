Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Versuchter Raub auf Getränkemarkt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Montagabend zu einem Getränkemarkt an der Straße Hoppenwall gerufen. Gemeldet wurde ein versuchter Raubüberfall. Der mutmaßliche Täter befand sich - bei der Alarmierung - möglicherweise noch im Gebäude. Deshalb wurde auch ein Diensthund angefordert. Bei der Durchsuchung konnte allerdings kein Täter mehr gefunden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Mitarbeiter des Getränkemarkts gegen 21.20 Uhr Feierabend machen als plötzlich ein unbekannter Täter vor ihm stand - die Person war maskiert und hielt eine Art Sprühdose in der Hand. Anschließend rannte der Unbekannte weg - und der Mitarbeiter wählte den Notruf. Erbeutet wurde nichts. Noch ist unklar, wie der Täter ins Gebäude gekommen ist - und wie er aus dem Gebäude geflüchtet ist. Der mutmaßliche Täter konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 1,60m bis 1,70m groß, maskiert mit schwarzer Ski-Maske, trug einen Pullover. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall selbst und/oder zu einem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell