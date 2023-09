Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann zerkratzt Auto und wird auf frischer Tat überrascht

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach bisherigem Kenntnisstand zerkratzte am Montag, um kurz nach 22 Uhr, ein 37-Jähriger mit einem Schlüssel einen geparkten Mercedes in der Hebelstraße. Der 22-Jährige Besitzer des Autos hörte zufällig die Kratzgeräusche in seinem Hof, eilte zu seinem Wagen und stellte den anderen Mann zur Rede. Dieser verleugnete die Tat. Der 22-Jährige inspiziert daraufhin sein Fahrzeug und fand eine ausgedrückte Zigarette auf der Heckklappe sowie mehrere Kratzer am rechten, hinteren Kotflügel, weshalb er die Polizei verständigte. Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch fand bei der Durchsuchung des alkoholisierten 37-jährigen mehrere Beweismittel.

Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell