POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike-Dieb wird bei der Tat gestört und flieht - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag bemerkte eine aufmerksame Passantin, wie sich um 14 Uhr ein junger Mann an einem E-Bike, welches in der Friedrichstraße vor dem Bahnhof abgestellt worden war, zu schaffen machte. Sie sah, wie der Mann mit einem Messer am Fahrradschloss hantierte und sprach ihn auf die verdächtig wirkende Handlung an. Der Fahrraddieb erschrak und rannte in Richtung der Jahnstraße davon. Die Polizei konnte den Fahrradbesitzer ausfindig machen. Dieser erzählte, dass er das neuwertige E-Bike erst 30 Minuten zuvor dort verschlossen abgestellt hatte. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun gegen den noch unbekannten Täter wegen des versuchten, besonders schweren Falls des Diebstahls.

Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug ein dunkelgrünes T-Shirt und eine blaue Kappe. Insgesamt machte er einen ungepflegten Eindruck.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.

