Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unfall mit Lkw sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der B198 in Mirow

Neustrelitz (ots)

Am 24.08.2023 gegen 05:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 198 in Mirow ein Verkehrsunfall, der zu Verkehrseinschränkungen an der Unfallstelle führte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein mit Holz beladener Lkw die Bundesstraße aus Wesenberg kommend in Richtung Röbel. In einer Linkskurve, auf Höhe der Schlossinsel, verlor der 35-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über die Zugmaschine und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er zwei Verkehrszeichen, einen Werbeaufsteller, durchbrach eine Hecke und kam schließlich auf einem Privatgrundstück zum Stehen. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.250 Euro. Der Lkw konnte die Unfallstelle nicht aus eigener Kraft verlassen. Daher organisierte der Halter des verunfallten Kraftfahrzeugs, dass dieses zurück auf die Straße geschleppt wurde. Vor Ort erfolgten darüber hinaus notwendige Reparaturen am Lkw, damit dieser seine Fahrt eigenständig fortsetzen konnte.

Ursächlich für den Verkehrsunfall war wahrscheinlich die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Dies stellten Beamte der Besonderen Verkehrsüberwachung aus Altentreptow fest, als sie den Fahrtenschreiber auslasen. Durch die aufnehmenden Beamten des Polizeihauptrevier Neustrelitz wurde daher ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Fahrer eröffnet.

Zur Sicherung der Unfallstelle wurde die Bundesstraße 198 für etwa fünf Stunden halbseitig und für die Bergung des Lkw für circa 15 Minuten vollgesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell