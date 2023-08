Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Vermeintlicher Bandendiebstahl auf einem Solarfeld verhindert

Röbel (ots)

In der vergangenen Nacht, am 22.08.2023, wurde das Polizeirevier in Röbel gegen 00:10 Uhr von einer Firma zur Überwachung von Baustellen über Personenbewegungen auf einem entstehenden Solarfeld an der Landesstraße 206 nahe der Ortschaft Kogel informiert. Zu der Zeit sollten sich mehrere Personen und ein Fahrzeug auf der Baustelle aufhalten.

Die zum Solarpark entsendeten Polizeibeamten des Reviers konnten vor Ort einen rumänischen Staatsangehörigen in einem Pkw feststellen und befragen. Der 20-Jährige machte gegenüber den Polizisten unglaubwürdige Angaben über den Grund seines Aufenthalts am Einsatzort. Darüber hinaus lagen Anhaltspunkte für die Anwesenheit weiterer Personen vor und im Fahrzeuginneren wurden Werkzeuge aufgefunden, welche zur Begehung von Straftaten genutzt werden könnten.

Gegen den 20-Jährigen und seine noch unbekannten vermuteten Begleiter wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten Bandendiebstahls aufgenommen. Zur Spurensicherung wurden die im Pkw aufgefundenen Gegenstände, das Fahrzeug selbst sowie weitere beim Tatverdächtigen aufgefundene Gegenstände, in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg, sichergestellt. Die Person selbst wurde nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Nach den gemeldeten weiteren Personen wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, welche jedoch ergebnislos eingestellt werden mussten. Hierbei kam auch ein Fährtenspürhunde zum Einsatz.

Personen, die in den erweiterten Bereichen der Ortschaft Kogel sowie dem Autobahnanschluss Röbel (Leizen/Dambeck) verdächtige Personenbewegungen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Röbel unter 039931/8480 oder in der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

