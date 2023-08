Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: LKW-Kühlauflieger in Neubrandenburg gestohlen

Neubrandenburg (ots)

Am 21.08.2023 wurde gegen 12:30 Uhr der Diebstahl eines LKW-Kühlaufliegers im Kriminalkommissariat Neubrandenburg zur Anzeige gebracht. Ein Mitarbeiter des geschädigten Unternehmens gab die Strafanzeige zu Protokoll und berichtete, dass der Anhänger am Donnerstag, den 17.08.2023, in den Mittagsstunden in der Ernst-Abbe-Straße im Stadtteil Weitin in Neubrandenburg abgestellt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Auflieger wahrscheinlich in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendet worden. Aufgrund eines verbauten GPS-Senders konnte als letzter bekannter Standort eine Tankstelle in einem Gewerbegebiet im Süden von Altentreptow benannt werden.

Der Wert des Aufliegers, der zur Tatzeit nicht beladen war, wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Da der GPS-Sender gegenwärtig kein Signal sendet, wird um Mithilfe und Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Wem der Lkw-Auflieger aufgefallen ist oder wer Angaben zum aktuellen Standort machen kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/55820 oder die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de. Der Auflieger ist vollständig weiß lackiert, trägt keinerlei Beschriftung oder Werbung und ist rundum mit Reifen der Marke Michelin ausgestattet. Zur Tatzeit waren an dem Fahrzeug das grüne Kennzeichen NB-RS361 angebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell