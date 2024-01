Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 12. Januar 2024 befuhr gegen 17:30 Uhr eine 59-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die L 453 von Heßheim in Richtung Frankenthal. An der Kreisverkehr-Ausfahrt auf den Nordring übersieht die Fahrerin einen querenden Fußgänger, welcher vom Fahrzeug frontal erfasst und hierdurch verletzt wird. Der 49-jährige Fußgänger war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Der Fußgänger wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

