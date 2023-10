Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sondershäuser Polizei stellt Buntmetalldiebe auf frischer Tat

Großfurra (ots)

Im Kyffhäuserkreis wurden Buntmetalldiebe am vergangenen Freitag, 06. Oktober, durch die Polizei auf frischer Tat ertappt. Eine 44-jährige Frau und ein 41 Jahre alter Mann hatten es kurz nach 12.00 Uhr auf zwei Wandheizkörper abgesehen, die sich auf dem Grundstück eines Wohnhauses in der Knauffstraße befanden. Beim Erblicken einer zufällig vorüberfahrenden Polizeistreife ergriff das Diebes-Duo mit dem Transporter, in welchen sie ihre Beute bereits verladen hatten, die Flucht. Doch weit kamen sie nicht - noch im Nachbereich stoppte die Sondershäuser Polizei die Täter. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass sie in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sind. Gegen Beide wurde Anzeige erstattet. Das Diebesgut konnte unmittelbar an die Eigentümer herausgegeben werden. Diese waren sichtlich erfreut, denn sie hatten den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell