Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in altem Umspannwerk

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in das alte Umspannwerk in der Nordhäuser Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle. Ob die Täter Beute machten, muss gegenwärtig noch geprüft werden. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 6. Oktober, und Sonntagnachmittag, 8. Oktober. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0262732

