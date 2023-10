Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mountainbike entwendet

Mühlhausen (ots)

Am vergangenen Sonntag stellte eine 55-jährige Frau ihr schwarzes Mountainbike des Herstellers Steppenwolf in einer verschlossenen Gitterbox in der Langensalzaer Landstraße am Klinikum ab und sicherte es dort zudem mit einem Schloss am Fahrradständer. Unbekannte brachen die Gitterbox auf und entwendeten das Fahrrad. Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem Täter um einen Mann gehandelt haben, welcher eine schwarze Kapuze und einen Mundschutz getragen habe. Die Tat ereignete sich Ermittlungen zufolge gegen 17.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0262856

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell