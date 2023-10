LPI-NDH: ERGÄNZUNG zur Öffentlichkeitsfahndung: Xenia F. wohlbehalten angetroffen

Nordhausen (ots) - In Nordhausen / Bochumer Straße unterzogen Beamte des hiesigen Inspektionsdienstes am 08.10.2023 gegen 02:45 Uhr ein E-Bike der Verkehrskontrolle. Es ergab sich der Anfangsverdacht auf leistungssteigernde Manipulation an dem Fahrzeug, welche sowohl eine Versicherungspflicht als auch eine Fahrerlaubnispflicht begründen würde, denen der 37-jährige Fahrzeugführer nicht nachkommen konnte. Zudem verlief auch noch ein Drogenvortest positiv auf ...

