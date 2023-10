LPI-NDH: Keine Fahrerlaubnis

Nordhausen (ots) - Am 07.10.2023 gegen 12:35 Uhr befuhr ein Pkw Audi eine Kontrollstelle in Nordhausen / Hallesche Straße, welche von Beamten des hiesigen Inspektionsdienstes betrieben wurde. Bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer verlief ein Drogenvortest positiv auf THC. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde auch noch eine Kleinstmenge Cannabis im Pkw gefunden und in der Folge beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ...

