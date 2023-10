Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Firma

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Montag drangen Unbekannte in eine Filiale für Fahrzeugzubehör in der Halleschen Straße ein. Gegen 00:30 Uhr löste der Alarm aus. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über die Tür der zugehörigen Kfz-Werkstatt. Sie erbeuteten einen vierstelligen Bargeldbetrag und konnten unerkannt fliehen. Noch in der Nacht sicherte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0262918

