Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rutsche in der Unstrut - Jugendliche erwischt

Mühlhausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete sich am vergangenen Sonntag, gegen 15.30 Uhr, bei der Polizei. Er hatte beobachtet, wie Jugendliche eine rote Rutsche aus dem Kindergarten Am Neuen Ufer mitgenommen und diese in Richtung des Bolzplatzes getragen haben. Die eingesetzten Polizeibeamten entdeckten die besagte Rutsche in der Unstrut hinter dem Bolzplatz - und wenig später auch die dafür verantwortlichen Jugendlichen. Sie räumten die Tat ein. Die Rutsche konnte an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell