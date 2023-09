Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Zoll versteigert Pfandsachen am "Tag der Deutschen Einheit"in Hamburg

Gießen (ots)

Bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg heißt es am Dienstag den 03.10. ab 19:30 Uhr erneut: Zum 1. ..., zum 2 ....und zum 3. ... Schnäppchenjagd in der Zoll-Auktion. Die im Auftrag des Bundesfinanzministeriums durchgeführte öffentliche Versteigerung des Hauptzollamtes Gießen auf der Bühne im Dialogforum der Bundesregierung bei der Handelskammer ist eines von mehreren Highlights des spannenden Programms, das die Bundesregierung mit all ihren Ministerien, den Besuchern bietet. Bei der öffentlichen Versteigerung der Sachen kann jeder Besucher, wenn er mag, mitbieten oder auch nur bei der spannenden Auktion zuschauen und mitfiebern. 20 Auktionsartikel kommen unter den Hammer des Gießener Zoll-Auktionators. Darunter einige erlesene Spirituosen zu guten Preisen. Hinweise: Die Versteigerungssachen können vor Beginn der Versteigerung im Dialogforum der Bundesregierung in der Handelskammer (Adolphsplatz) und während der Auktion besichtigt werden. Die Arbeit des Zolls präsentieren das Hauptzollamt Hamburg und das Deutsche Zollmuseum mit spannenden Infoständen auf der sogenannten "Blaulichtmeile" des Bürgerfestes. Für Jobsuchende gibt es Informationen zum Berufseinstieg beim Zoll aus erster Hand. Darüber hinaus gibt es im Laufe der Tage jeweils zwei Zollhundevorführungen auf der Ponton-Bühne.

In dem vom Hauptzollamt Gießen betriebenen virtuellen Auktionshaus des Zolls können im Internet unter www.zoll-auktion.de nicht nur gepfändete oder ausgesonderte Sachen vom Zoll sondern von mehr als 6.000 anderen öffentlichen Anbietern, wie Bundesbehörden, Gemeinden oder der Polizei, von jedermann rund um die Uhr ersteigert werden. Besonders groß ist auch das Angebot bei ausgesonderten Fahrzeugen.

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell