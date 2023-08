Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Körperverletzung mit Schraubendreher

41-jähriger Mann leicht verletzt

Kleve (ots)

Am Donnerstag (3. August 2023) gegen 17:00 Uhr gerieten zwei Männer auf dem Bahnsteig am Klever Bahnhof in einen verbalen Streit. Zunächst entfernte sich einer der Männer, ein 20-Jähriger aus Kalkar, um kurze Zeit später mit einem Schraubendreher zurückzukehren. Damit griff er den anderen Mann, einen 41-Jährigen aus Kleve an und fügte ihm eine Stichverletzung zu.

Zeugen informierten die Polizei. Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden. Ihm wurden Blutproben entnommen. Den Schraubendreher stellten die Einsatzkräfte sicher.

Der verletzte 41-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Weitere Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell