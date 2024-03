Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Miese Tour mit Rentner mitten am Tag

Waren (Müritz) (ots)

Eigentlich soll der zusätzliche Tag alle vier Jahre ja Glück bringen, doch ein Warener Rentner wurde am vergangenen Donnerstag (29.02.2024) gegen 14:00 Uhr Opfer eines dreisten Täters.

Der 89-Jährige war gerade dabei, seine Einkäufe vor seinem Wohnhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12 (Hochhaus) auszuladen. Ein Mann fragte ihn, ob er ihm dabei helfen könne. Das verneinte der Senior. Dann gingen beide ins Haus und fuhren mit dem Fahrstuhl, wobei der Rentner eine Etage vor dem Tatverdächtigen ausstieg.

Kurz nachdem er in seiner Wohnung ankam, klingelte es bei ihm: Der Mann von eben stand vor ihm und drängte ihn in die Wohnung. Er gab an, ihm Uhren und Jacken verkaufen zu wollen. Er breitete alles aus und bat dann, auf die Toilette gehen zu gehen. Unter einem Vorwand lockte er den Mann aus dem Wohnzimmer.

In dem Moment hat er scheinbar zugegriffen und mehrere tausende Euro Bargeld und persönliche Unterlagen gestohlen. Als der 89-Jährige zurück ins Wohnzimmer kam, eilte der Verdächtige schnell aus der Wohnung. Später bemerkte der deutsche Senior, was gestohlen wurde. Am Sonnabend erstattete er schließlich Anzeige im Warener Revier.

Das Opfer beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

- ca. 40-45 Jahre alt - ca. 170 cm groß, normale Statur - dunkle Haare, kurzer Haarschnitt - Westeuropäer, hochdeutsch sprechend - hohe geschnürte Schuhe - dunkle Hose, eng über den Schuhen getragen - dunkle Jacke - dunkle Reisetasche ca. 40cmx40cmx90cm

Da es mitten am Tag war und in dem Gebäude auch Geschäftsräume bzw. eine Praxis sind, hofft die Polizei auf Hinweise von möglichen Zeugen, die den Verdächtigen kommen oder gehen sahen im Tatzeitraum zwischen 14:00 Uhr und circa 14:30 Uhr. Sachdienliche Beobachtungen bitte an das Polizeihauptrevier Waren unter 03991 / 1760 oder an jede andere Polizeidienststelle richten.

Die Kriminalpolizei Waren ermittelt gegen Unbekannt wegen Hausfriedensbruch, Nötigung und Diebstahl.

Die Polizei bittet Betroffene in solchen Fällen, laut um Hilfe zu rufen. Zudem sollte hinter verschlossener Tür erfragt werden, was Unbekannte wollen. Bei Skepsis: Lieber nicht öffnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell