Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zehn Garagen aufgebrochen

Burow (ots)

Einen Schrecken am Sonnabendmorgen haben einige Burower bekommen, als sie zu ihren Garagen kamen: Einbrecher hatten sich daran zu schaffen gemacht. Insgesamt wurden zehn aufgebrochen. Die Garagen befinden sich an der L35 in Burow nahe des Ortseingangsschilds. Tatzeitraum ist zwischen Freitagabend, 01.03.2024, und Sonnabend gegen 08:45 Uhr. Während der Sachschaden mit etwa 200 Euro noch vergleichsweise gering ausfällt, ist der Verlust einiger Wertsachen umso höher.

Bisher bekannt sind unter anderem zwei gestohlene "Simson"-Motoren sowie Zubehör für Motorradfahrer und kleineres Werkzeug. Der Stehlschaden beträgt etwa 3.500 Euro.

Da es sich auch um Beschaffungskriminalität handeln könnte, sollten Sammler oder "Schrauber" besonders aufmerksam sein, wenn sie in nächster Zeit nach Ersatzteilen oder Zubehör über die einschlägigen Online-Verkaufsnetzwerke suchen. Wer skeptisch bezüglich der Herkunft ist - insbesondere bei Simson-Motoren - wendet sich bitte an die Polizei.

Sämtliche sachdienliche Hinweise in dieser Sache - auch zu möglichen Beobachtungen im Tatzeitraum - können Bürger an die Polizei in Altentreptow unter 03961 / 2578224, an die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell