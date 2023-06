Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vorsicht vor dreisten Dieben - Unbekannte versuchen Seniorin zu überrumpeln

Gelsenkirchen (ots)

Wir warnen vor einer aktuellen Masche, bei der Unbekannte versuchen, Autofahrer mit einem Trick zu überrumpeln: Konkret geht es um einen versuchten Diebstahl am Freitagmittag, 30. Juni 2023: Nachdem eine 79-jährige gegen 11.50 Uhr ihr Auto auf einem Parkplatz am Springemarkt in Buer geparkt hatte, ging sie in eine dortige Bankfiliale. In der Filiale fiel ihr bereits ein Mann in einem gelben T-Shirt auf, der sich verdächtig verhalten habe. Anschließend kehrte die Bottroperin zu ihrem Fahrzeug zurück und fuhr in Richtung Stadtsüden. Dabei fiel ihr auf, dass etwas mit einem der Reifen nicht stimmte und hielt ihr Fahrzeug in Höhe des Tunnels an der Vinckestraße an. Dort trat unmittelbar ein unbekannter Mann an ihr Fahrzeug, öffnete den Kofferraum und sprühte ein Pannenspray an den beschädigten Reifen. Der Mann mit dem gelben Oberteil, der der 79-Jährigen bereits in dem Geldinstitut aufgefallen war, erschien nun ebenfalls an dem Auto, öffnete die Beifahrertür und nahm die Handtasche der Seniorin an sich. Die Gelsenkirchenerin wiederum trat auf den Dieb zu und entriss diesem ihre Handtasche. Anschließend flüchtete der Mann mit dem gelben T-Shirt zu Fuß, während der Komplize in einen weißen Kleinwagen stieg und davon fuhr.

Beide Flüchtigen waren etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und hatten schwarze Haare. Gesucht werden Zeugen, die die Tat beobachtet haben und zu den flüchtigen Tätern oder dem beteiligten Fahrzeug, einem weißen Kleinwagen, Angaben machen können. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0208 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Die Polizei bittet nun alle Autofahrerinnen und Autofahrer darum, aufmerksam zu sein. Angeraten wird ohnehin, das Auto vor der Abfahrt auf etwaige Schäden zu kontrollieren. Verständigen Sie im Zweifel direkt die Polizei über die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell