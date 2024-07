Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Verkaufsanhänger

Werdohl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag oder im Laufe des Vormittags einen an der Goethestraße stehenden Verkaufsanhänger aufgehebelt. Sie durchwühlten die Inneneinrichtung und bedienten sich an Süßigkeiten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell