POL-MK: Unfall Sauerfelder Straße: Anzeige und leicht verletzt

Lüdenscheid (ots)

Um 10:05 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Unfall im Bereich der Sauerfelder Straße. Wie sich herausstellte, ist ein 19 Jahre alter Lüdenscheider in einem schwarzen BMW mit einer Laterne kollidiert, er wurde dabei leicht verletzt. Die Laterne befindet sich neben einer Bushaltestelle, diese war durch Passanten besucht. Laut Zeugenangaben sei der Unfallfahrer mit dem BMW über die Busspur zum Überholen mit überhöhter Geschwindigkeit an mehreren Fahrzeugen vorbeigefahren und habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Verkehrsstraftat. Führerschein und Fahrzeug wurden zunächst sichergestellt, der Fahrer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. (lubo)

