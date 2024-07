Letmathe (ots) - Von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte Leuchtmittel und Kabel vor der Dechenhöhle, die unter Anderem an einem Zaun befestigt gewesen sind. Nun sucht die Polizei Zeugen, die an der Örtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr