Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldung der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Neuenwalde/BAB27. Am heutigen Donnerstag (09.05.2024), geriet gegen 00:30 Uhr an der Anschlussstelle Neuenwalde ein Pkw der Marke BMW in Brand. Der Fahrzeugführer konnte den Pkw im Bereich der Anschlussstelle Neuenwalde stoppen, nachdem er Funken und anschließend eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums wahrnahm. Die beiden Insassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Pkw brannte im Motorraum komplett aus und wurde durch die Feuerwehr Neuenwalde gelöscht. Für die Dauer der Lösch- und Reinigungsmaßnahmen musste der Abfahrtsbereich für mehrere Stunden gesperrt werden, diese dauerten bis 04:30 Uhr an.

Geestland. Am Mittwoch, den 08.05.2024, ereignete sich auf der Leher Landstraße in Langen ein Auffahrunfall. Eine 23-Jährige aus Nordrhein-Westfalen fuhr hierbei aus Unachtsamkeit mit ihrem BMW auf den vor ihr fahrenden VW eines 60-jährigen aus Stuhr auf. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell