Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Dienstag (07.05.2024) kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland kurz vor 17:00 Uhr ein Pkw-Anhänger-Gespann, welches die Autobahn in Richtung Süden befuhr. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers im Bereich Loxstedt stellten die Beamten fest, dass der 46-jährige Fahrzeugführer aus Nordenham nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE war, sondern nur über die Klasse B verfügte. Da diese zum Führen dieses Gespanns nicht ausreicht, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis gegen ihn und den Fahrzeughalter eingeleitet.

Bereits am Montagabend (06.05.2024) wurde gegen 20:50 Uhr ein 25-jähriger Bremer mit seinem PKW im Bereich Hagen im Bremischen auf der BAB27 kontrolliert. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

