Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ein Klassiker: Vorfahrt genommen

Veilsdorf/Kloster Veilsdorf (ots)

Am Freitag, den 05.04.2024, um 11:55 Uhr kam es im Schwarzen Weg in Kloster Veilsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 24 jähriger PKW-Fahrer nahm einem 57 jährigen PKW-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug des 57 Jährigen wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell