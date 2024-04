LPI-SHL: Unbekannter zersticht Reifen

Suhl (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer sprachen Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr ein Ehepaar beim Verladen ihrer Einkäufe auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Würzburger Straße in Suhl an. Sie fragten nach Wechselgeld und als die 82-Jährige in ihrem Geldbeutel danach suchte, lenkte einer der beiden Männer das Paar mit angeblich heruntergefallenem Münzgeld ab. Währenddessen klaute der zweite Mann ...

mehr