LPI-SHL: Kontrolle übers Auto verloren

Suhl (ots) - Donnerstagmittag brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einem der Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Würzburger Straße in Suhl. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, sodass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte. Das Gebäude musste nicht evakuiert werden und auch Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Bewohner sollten jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung die Türen, bis zur Freigabe durch die Feuerwehr, geschlossen ...

mehr