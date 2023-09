Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Smartphones aus Handyshop - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 14. April dieses Jahres stahlen vier junge Männer / Jugendliche zwei Smartphones aus einem Geschäft auf der Kettwiger Straße. Die Polizei sucht mit Fotos nach den Unbekannten.

Gegen 16:40 Uhr betraten zunächst zwei der Tatverdächtigen mit vermeintlichem Interesse an einer Dienstleistung den Handyshop, verließen ihn daraufhin jedoch wieder. Ein paar Minuten später kamen die beiden mit zwei weiteren jungen Männern / Jugendlichen in das Geschäft. Plötzlich riss einer der Unbekannten an den befestigten Smartphones, nahm sie mit und flüchtete zusammen mit den anderen in unbekannte Richtung.

Die Unbekannten wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach den Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/115209

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell