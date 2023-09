Polizei Essen

POL-E: Essen

Recklinghausen: Mit Schockanruf Geld erbeutet - Übergabe in Essen - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

Essen / Recklinghausen:

Am Freitag (15. September) erhielt eine 72-Jährige aus Recklinghausen einen Schockanruf. Da die Geldübergabe in der Klosterstraße in Essen stattfand, bittet die Polizei Recklinghausen um Mithilfe.

Die Meldung der Polizei Recklinghausen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5605468

Die Seniorin packte das geforderte Geld in ein Paket. Dieses gab sie einem Taxifahrer und beauftragte ihn, zum Treffpunkt in der Klosterstraße in Essen zu fahren. Dort wartete ein Unbekannter, der das Paket entgegennahm. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - 1,70 bis 1,80 m groß - Dicke Statur - Bekleidet mit einem T-Shirt und einer braunen Jogginghose - Hat während der Übergabe mit dem Handy telefoniert

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unbekannten machen können. Hinweise melden Sie bitte der Polizei Recklinghausen unter 0800/2361 111./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell