POL-E: Mülheim an der Ruhr: 69-Jähriger schlägt nach helfenden Einsatzkräften

45470 MH.-Raadt: Gestern Abend (16. September) schlug ein 69-Jähriger mehrfach nach Rettungskräften sowie Polizisten, als diese ihm nach einem Sturz helfen wollten.

Gegen 22 Uhr stürzte ein 69-jähriger Deutscher in einem Veranstaltungszelt auf der Lilienthalstraße zu Boden, verletzte sich und blutete. Herbeigeilte Polizisten wollten dem bereits aggressiven Mann helfen, der immer noch auf dem Boden lag. Der Mann steigerte sein Aggressionsverhalten und bedrohte die Beamten mehrfach mit dem Tode. Zudem fing er an nach ihnen zu schlagen und zu treten. Auch gegen die eingetroffenen Rettungskräfte wehrte sich der Mann enorm und versuchte sie - ebenfalls durch Tritte und Schläge - zu verletzen. Daher legten die Polizisten dem Mülheimer Handfesseln an und begleiteten ihn in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Während der Fahrt wehrte sich der Mann weiter und versuchte trotz Handfesseln nach den Einsatzkräfte zu schlagen. Weder die Polizisten noch die Rettungskräfte wurden verletzt.

Aufgrund des Verdachts einer erhöhten Alkoholisierung wurde dem 69-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun aufgrund des Widerstands, der Bedrohung, Beleidigung sowie versuchten Körperverletzung ermittelt. /RB

