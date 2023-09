POL-E: Essen: 39-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 12. Juni dieses Jahres verlor eine 32-Jährige im Bereich der Essener Innenstadt ihre De-bitkarte. Zwei Tage später, am Abend des 14. Juni, wurde mit dieser Karte am Willy-Brandt-Platz Bargeld abgehoben. Hierbei wurde ein Tatverdächtiger gefilmt. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach dieser Person. Diese finden Sie im ...

mehr