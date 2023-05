PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Eschborn +++ Hochwertiges Fahrzeug gestohlen +++ Autoscheiben eingeschlagen +++ Sachbeschädigung in Wallau

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Eschborn

Eschborn, Rödelheimer Straße

Sonntag, 30.04.2023, 01:55 Uhr

(ll) Am vergangenen Sonntag wurde in Eschborn in ein Schnellrestaurant eingebrochen. Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:55 Uhr verschafften sich Einbrecher auf bislang ungeklärte Art und Weise Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Rödelheimer Straße. Die Täter durchsuchten den Innenraum und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

2. Hochwertiges Fahrzeug gestohlen

Schwalbach am Taunus, Marktplatz,

Samstag, 22.04.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 30.04.2023, 16:30 Uhr

(ll) Zwischen letztem Samstag und dem gestrigen Sonntagnachmittag wurde in Schwalbach am Taunus ein hochwertiger Oldtimer entwendet. Wie der Polizeistation in Eschborn am Sonntag bekannt wurde, war der rote Pkw war in einer angemieteten Garage in einem Parkhaus am Markplatz abgestellt. Der oder die unbekannten Täter öffneten auf bisher unbekannte Weise das Rolltor der Garage und entwendete den Lagonda des Modells M45 Rapide Le Mans im Wert von etwa 300.000 EUR. An dem Fahrzeug war das Kennzeichen MTK - WW 35H angebracht.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem ermittelnden Kommissariat unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

3. Autoscheiben eingeschlagen

Eschborn, Bismarckstraße

Samstag, 29.04.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 30.04.2023, 11:00 Uhr

(ll) In Eschborn wurden vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Pkw durch einen unbekannten Täter angegangen. Ersten Ermittlungen nach waren die beiden Pkw ordnungsgemäß in der Bismarckstraße geparkt. Der silberne KIA und der silberne VW Lupo wurden zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 11:00 Uhr angegangen. Bei beiden Fahrzeugen wurde das Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Lupo wurde darüber hinaus noch Münzgeld aus dem Innenraum entwendet. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 500 EUR. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695 -0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

4. Sachbeschädigung in Wallau

Wallau, Am Rheingauer Weg,

bis Sonntag 30.04.2023, 22:31 Uhr

(ll) Wie der Polizeistation in Hofheim am Sonntagabend durch einen Anwohner mitgeteilt wurde, haben unbekannte Täter eine Glasscheibe neben der Eingangstür der alten Ländcheshalle im Rheingauer Weg zerstört. Vor Ort stellte die Streife einen Sachschaden in Höhe von etwa 250EUR fest. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell