Essen (ots) - 45141 E.-Nordviertel: Am Freitagmittag (15. September) verunfallte ein 72-Jähriger in seinem Pkw mit einem 39-jährigen Motorradfahrer. Letzterer verletzte sich schwer. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 11 Uhr fuhr der 72-jährige Duisburger mit seinem Mercedes Sprinter auf der Segerothstraße. An einer Kreuzung bog er nach links auf die ...

mehr