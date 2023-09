Essen (ots) - 45130 E.-Rüttenscheid: Am 29. April dieses Jahres wollten ein 21-Jähriger und seine 25-jährige Begleiterin gegen 3:30 Uhr gemeinsam eine Diskothek am Rüttenscheider Stern verlassen. In der Schlange an der Kasse standen zwei männliche Personen vor ihnen. Plötzlich drehte einer der beiden sich um und beleidigte sie. Er drohte, dass er vor dem Club auf ...

mehr