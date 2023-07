POL-HRO: 34-jähriger Mann in Rostock vermisst

Rostock (ots) - Eine 80-jährige Fußgängerin ist am zurückliegenden Samstag bei einem Unfall in Rostock schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 13:50 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Rostocker Südstadt befindlichen Discounters. Nach ersten Erkenntnissen übersah ein 49-jähriger Deutscher die vor dem Fahrzeug gehende Rostockerin und es kam zur ...

mehr